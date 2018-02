Criteo ralentit en 2017 à cause d'obstacles sur l'accès aux données

CRITEO

Paris - Criteo, la "pépite" française de ciblage publicitaire sur internet, a vu la croissance de son bénéfice ralentir en 2017 et prévoit un coup de frein sur son activité cette année alors que les données consommateurs deviennent moins accessiblesLe groupe emblématique de la "French Tech", entré sur la Bourse électronique new-yorkaise en 2013, a publié mercredi un bénéfice net de 97 millions de dollars pour 2017 en croissance de 11%, après une progression de 40% sur l'année 2016.Criteo a publié des résultats annuels supérieurs à ses prévisions et globalement supérieurs aux attentes des analystes. Mais il a averti, à deux reprises l'an dernier que des changements du système d'exploitation d'Apple iOS 11.2 auraient un impact négatif sur sa performance à la fin 2017 et l'année suivante, ce qui avait fait chuter son titre en Bourse.Pour 2018, il prévoit désormais une croissance de son activité à un chiffre, loin des performances décoiffantes des années précédentes, alors que se profile en mai l'entrée en vigueur le 25 mai du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui représente un défi important pour le groupe.Criteo affiche pour 2017 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté en progression de 38% à 310 millions de dollars.Son chiffre d'affaires a aussi vu sa croissance ralentir à 28% à 2,297 milliards de dollars, contre +36% l'an passé.Tandis que son chiffre d'affaires hors reversements aux partenaires (ex-TAC), l'indicateur mis en avant par le groupe, affiche une hausse de 29% à 941 millions de dollars, contre +34% un an plus tôt."Notre activité connaît une bonne dynamique, notamment aux Etats-Unis", a souligné Pdg du groupe, Eric Eichmann dans un communiqué. Cette tendance, "combinée à l'adoption croissante de nos nouveaux produits, nous positionne bien pour 2018 et au delà", a-t-il ajouté.Criteo a cependant dévoilé des objectifs financiers qui marquent un ralentissement pour 2018, même si les analystes financiers tablaient sur une performance inférieure.Au premier trimestre, il s'attend à un chiffre d'affaires ex-TAC entre 230 et 235 millions de dollars et un Ebitda ajusté entre 60 et 65 millions de dollars.Pour l'ensemble de 2017, il s'attend à voir son chiffre d'affaires croître entre 3% et 8% à cours constants.Sa marge d'Ebitda devrait se situer entre 28% et 30%.lgo/fka/nas(©AFP / 14 février 2018 12h19)