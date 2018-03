Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dopée par une dynamique sou-tenue des prises de commande

Contact:

Alexander Hagemann



Patric Schoch



CEO



CFO



Tél. +41 71 913 73 00



Tél. +41 71 913 73 00



E-mail: media@cicor.com



E-mail: media@cicor.com





Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Suisse

Invitation à la conférence de presse et des analystes sur l'exercice 2017

Le 8 mars 2018 à 14h00 à l'hôtel Park Hyatt Zurich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zurich

Assemblée générale

19 avril 2018 au siège de la société à Boudry

Rapport d'exercice semestriel 2018

Le redressement financier de la division AMS qui s'annonçait déjà au cours du premier trimestre s'est confirmé. Chaque ligne de produits a affiché une croissance significative du chiffre d'affaires et chaque site a obtenu des résultats opérationnels positifs au niveau EBIT. En raison des efforts déployés par le service commercial, le chiffre d'affaires a pu augmenter de 23,6% par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 53,0 millions de francs suisses (2016: 42,8 millions de francs suisses). Ainsi, la part de la division dans le chiffre d'affaires du groupe a, pour la première fois depuis des années, augmenté en passant de 22,6% à 24,4%; et ceci sans guère de changement au niveau des effectifs. La part des dépenses de matériel a pu être corrigée sensiblement à la baisse grâce à un meilleur rendement de production et les frais généraux ont baissé grâce à une organisation plus légère, en chiffres absolus et relatifs au chiffre d'affaires. Il en est résulté une hausse de la marge d'exploitation EBIT de 13,5 points soit 7,9% (2016: -5,6%) et une progression de l'EBIT de 6,6 millions de francs suisses pour atteindre 4,2 millions de francs suisses après le déficit présenté au cours de l'exercice précédent de -2.4 millions de francs suisses.Après avoir enregistré un nouveau record du chiffre d'affaires, la division ES a pu poursuivre en 2017 sa croissance tendancielle observée depuis plusieurs années; celle-ci avait été momentanément interrompue par la revalorisation du franc en 2015. Dans un contexte de marché favorable, le chiffre d'affaires de la division a augmenté en 2017 par rapport à l'exercice précédent, ce qui se traduit par une hausse de 11,7% à 163,9 millions de francs suisses. (2016: 146,7 millions de francs suisses). La marge opérationnelle a augmenté de 0,4 points en 2017 par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 5,5% (2016: 5,1%). Soutenu par une forte croissance des ventes, l'EBIT a pu augmenter de 20,6% pour atteindre 9,0 millions de francs suisses (2016: 7,5 millions de francs suisses). L'été 2017 marque le début des travaux de construction d'un nouveau bâtiment de production à Arad (Roumanie), ce qui représente un investissement important toutefois inférieur à 10 millions d'euros. Cela devrait permettre de presque doubler la capacité de production, d'améliorer les flux de production et d'optimiser les coûts, après l'achèvement des travaux prévu au cours du deuxième semestre 2018.C'est dans les marchés cibles stratégiques de l'électronique industrielle, de la technologie médicale ainsi que la construction aéronautique et spatiale, qu'a pu être réalisée la plus forte croissance des ventes, en hausse de 20%. La part de ces marchés dans le chiffre d'affaires global a augmenté de 3,5 points pour atteindre 74,3% (2016: 70,8%).Au cours de l'année sous revue, le groupe Cicor a fait de nouveaux progrès pour devenir un fournisseur agile de composants électroniques de haute qualité avec un engagement important vis à vis de la clientèle et une excellence opérationnelle. En consolidant l'organisation internationale de ses ventes, la division AMS a pu gagner de nouveaux potentiels de marché et améliorer sa relation client. Les mesures prises pour augmenter l'excellence opérationnelle sont d'une importance toute particulière vu qu'elles permettront d'améliorer la productivité des employés et l'utilisation des ressources. Il en résulte une augmentation de 13% du chiffre d'affaires par salarié au cours de l'année sous revue.Le capital de roulement net a atteint 57,8 millions de francs suisses à la fin 2017 (2016: 48,9 millions de francs suisses). Avec un ratio capital propre à capital global de 40,7% (2016: 38,5%) le groupe est solidement financé. Les dettes nettes de 21,5 millions de francs suisses au 31 décembre 2016 ont été réduites à 19,6 millions de francs suisses au 31 décembre 2017. De plus en 2017, une marge brute d'autofinancement positive de 2,7 millions de francs suisses a été générée malgré la hausse du capital de roulement net.Lors de l'assemblée générale du 19 avril 2018, le conseil d'administration proposera le versement exempté d'impôts de 0,70 francs suisses par action à partir des réserves sur apports de capitaux.Grâce à la dynamique soutenue dans les prises de commande, les jalons sont posés pour une croissance supplémentaire en 2018. Ceci est renforcé par le fait que le développement commercial a été positif au cours des premières semaines du nouvel exercice. La nouvelle usine de production à Arad en Roumanie, qui démarrera au cours du deuxième semestre 2018, alimentera la croissance à moyen terme. Dans ce contexte, et dans l'hypothèse du maintien de la conjoncture et des cours du change, Cicor devrait enregistrer une croissance qui se situe dans la tranche moyenne d'un pourcentage à un chiffre. Dans le même temps, les efforts consentis pour améliorer l'excellence opérationnelle seront poursuivis sans restriction. Globalement, Cicor s'attend à une augmentation modérée de la marge opérationnelle (EBIT) d'environ 0,5 points par rapport à 2017.Le rapport de gestion 2017 peut être consulté dans son intégralité sur le site Internet de Cicor, à l'adresse https://annualreport.cicor.com 16 août 2018Cicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1 900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des hybrides et propose des prestations complètes en électronique et plastique injecté. Le groupe fournit des solutions sur mesure, du design au produit fini pour ses clients du monde entier. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour plus d'informations veuillez consulter notre page www.cicor.com tensid.ch / 08.03.2018 07h02)