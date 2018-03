Croissance à tous les étages pour la Banque cantonale de Bâle en 2017

Zurich (awp) - Toutes les lignes de métier ont participé à la bonne performance livrée en 2017 par la Banque cantonale de Bâle (BKB). L'établissement rhénan a nettement amélioré sa rentabilité, grâce notamment à des charges maîtrisées. L'exercice 2018 devrait s'inscrire dans la continuité.Le bénéfice net du groupe BKB, qui inclut le résultat de Banque Cler (ex-Banque Coop), s'est élevé à 186,2 mio CHF, amélioré de plus d'un tiers sur un an, indique la société jeudi.La maison-mère - c'est-à-dire la banque cantonale en elle-même - a cru dans toutes ses activités. Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont généré un résultat net de 187,5 mio CHF, ce qui représente une hausse de 1,7%.Cette ligne de métier a connu une très forte hausse des volumes. Les créances hypothécaires se sont étoffées de 6,3% à 11,11 mrd CHF. En contrepartie, les dépôts clientèle ont connu une évolution similaire (+6,5%) à 12,30 mrd.Les recettes issues des autres activités s'affichent également en hausse, avec une mention spéciale pour les opérations de négoce. Celles-ci se sont envolées de plus de 40%, reflétant un besoin de couverture des clients, selon la BKB.Les charges sont restées stables, à condition de ne pas prendre en compte une dépense exceptionnelle destinée à refinancer la caisse de pension de la banque. Le résultat opérationnel s'est étoffé d'un cinquième à 178,2 mio CHF et le bénéfice net de 27% à 118,3 mio. Ces deux indicateurs sont ajustés des frais liés à l'institution de prévoyance de la BKB.Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende stable de 3,10 CHF par porteur. Les collectivités publiques du canton de Bâle-Ville recevront 77 mio CHF.Pour 2018, la banque table sur un résultat opérationnel stable.fr/al(AWP / 01.03.2018 07h50)