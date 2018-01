Crypto-monnaies: Coincheck va verser 400 M de dollars à ses clients après un vol

Tokyo - La plateforme japonaise d'échanges électroniques Coincheck a annoncé dimanche qu'elle allait rembourser à ses clients environ 400 millions de dollars après que des hackers ont volé pour plusieurs centaines de millions de dollars de crypto-monnaies.La société a indiqué qu'elle allait puiser dans ses propres fonds pour reverser environ 46,3 milliards de yens à ses 260.000 clients qui ont perdu leurs avoirs en NEM, la 10e plus importante crypto-monnaie par sa capitalisation de marché.Vendredi, Coincheck avait détecté des "accès non autorisés", avant de suspendre les dépôts et retraits de ses clients dans tous ces actifs, à l'exception du bitcoin.Les pertes, qui se chiffrent au total à 58 milliards de yens, dépassent le montant qui avait disparu des coffres de la plateforme d'échanges MtGox, dont la faillite retentissante en 2014 n'avait pas fait renoncer le Japon à la reconnaissance officielle des crypto-monnaies.Environ un tiers des transactions en bitcoins en décembre 2017 était effectué en yens, selon le site spécialisé jpbitcoin.com.Au moins 10.000 entreprises japonaises acceptent vraisemblablement les bitcoins et bitFlyer, aujourd'hui la principale plateforme de négoce du bitcoin au Japon a dépassé en novembre le million d'utilisateurs.La monnaie virtuelle est désormais loin de son sommet de la fin décembre, lorsqu'elle s'était approchée de 20.000 dollars, après avoir vu sa valeur multipliée par 25 au cours de l'année 2017, avant d'être affectée par les craintes d'éclatement de cette bulle spéculative et de mise en place d'une réglementation.Le bitcoin s'échangeait dimanche autour de 11.650 dollars.(©AFP / 28 janvier 2018 10h13)