Cryptomonnaies: la BRI appelle les autorités à protéger les investisseurs

Zurich (awp) - La Banque des règlements internationaux (BRI) a lancé un appel sans équivoque aux autorités, les appelant à "protéger" les investisseurs "contre la prolifération des cryptomonnaies", a indiqué mardi Agustín Carstens, directeur de la banque centrale des banques centrales."L'ascension fulgurante des cryptomonnaies ne doit pas nous faire oublier la place importante qu'occupent les banques centrales en tant que dépositaires de la confiance du public", a dit M. Carstens lors d'une conférence à Francfort. Selon ce dernier, "des jetons numériques privés se faisant passer pour des monnaies ne doivent pas nuire à cette confiance".Pour le responsable de l'institut d'émission bâlois, les autorités doivent veiller à ce que les progrès technologiques ne servent pas à légitimer les profits d'activités illégales et doivent éduquer et protéger les investisseurs.Le bitcoin "associe aujourd'hui les caractéristiques d'une bulle, d'une pyramide de Ponzi et d'une catastrophe pour l'environnement", a lancé M. Carstens à l'attention de la cryptomonnaie la plus répandue. Ces monnaies virtuelles ne doivent donc pas "parasiter l'infrastructure institutionnelle du système financier".Après s'être envolé à près de 20'000 USD en décembre 2017, le bitcoin n'a cessé de chuter, tombant mardi sous 6000 USD après une série de mauvaises nouvelles pour la monnaie virtuelle.Autorités monétaires et acteurs financiers à travers le monde ont encore durci le ton ces derniers jours. En Chine, où les plateformes d'échanges avaient déjà dû cesser leurs opérations en septembre, le gouvernement veut désormais étouffer les ultimes transactions de cryptomonnaies, a indiqué lundi un média officiel. Les autorités ont notamment bloqué l'accès aux plateformes d'échange.Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a aussi mis en garde lundi contre les cryptomonnaies, des actifs selon lui "très risqués" et dont le prix est "entièrement spéculatif".Le sujet sera notamment abordé au prochain G20 Finances en mars, où les ministres français et allemand des Finances vont présenter des propositions communes sur la régulation des cryptomonnaies.