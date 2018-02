Cryptomonnaies: une réglementation spécifique pour les levées de fonds plébiscitée

Paris - L'idée d'un cadre légal approprié aux levées de fonds en cryptomonnaies (ICO) recueille le soutien d'une majorité des parties prenantes interrogées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), a annoncé jeudi ce régulateur.A l'occasion d'une consultation publique sur les différentes options possibles d'encadrement de ces "Initial coin offerings", l'AMF a soumis trois propositions aux personnes interrogées, qui comprennent des acteurs de l'économie numérique, des particuliers, des professionnels de la finance, des infrastructures de marchés, des universitaires ou encore des cabinets d'avocats.La première option de régulation consistait en la promotion d'un guide de bonnes pratiques à droit constant, la deuxième offrait d'étendre le champ des textes existants pour appréhender les ICO comme des offres de titres financiers au public tandis que la troisième revenait à proposer une législation nouvelle, adaptée aux ICO.Parmi les 82 répondants s'étant exprimés sur ces options, "l'option 3, celle d'une règlementation spécifique aux ICO, a reçu le plus net soutien, avec près des deux tiers des réponses", a relevé l'AMF dans un communiqué."Un tiers des répondants a exprimé une préférence pour l'option 1, seule ou combinée à une autre option" tandis que "seules trois réponses ont soutenu l'option 2", a précisé le gendarme boursier français.Par ailleurs, les répondants considèrent de manière unanime qu'"un document d'information est nécessaire pour informer les acheteurs de +tokens+ (jetons échangeables en monnaie virtuelle qui sont émis lors d'une ICO, NDLR) et qu'il devrait comporter a minima des informations sur le projet lié à l'ICO et son évolution, les droits conférés par les +tokens+ et enfin le traitement comptable des fonds levés lors de l'ICO", ajoute l'AMF.(©AFP / 22 février 2018 13h36)