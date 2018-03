Cyberattaques: l'Assemblée permet aux opérateurs de traquer les virus

Paris - Les opérateurs de télécommunications pourront jouer un rôle dans la détection des cyberattaques, l'Assemblée nationale ayant donné son feu vert jeudi soir à cette disposition dans le cadre du projet de loi de programmation militaire (LPM).Le texte, examiné en première lecture, prévoit que les opérateurs "pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information" pourront mettre en place des dispositifs de détection des attaques sur leurs réseaux. Après en avoir informé l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), ils le feront à partir de marqueurs techniques capables de repérer la "signature" d'une attaque informatique.L'ANSSI, si elle a connaissance d'une menace, pourra demander aux opérateurs d'exploiter ces dispositifs, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs qu'elle leur fournira, comme l'adresse IP d'un serveur appartenant à l'attaquant ou un site internet piégé.Les opérateurs devront informer l'Agence en cas de cyberattaque et, à la demande de l'ANSSI, informer leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l'atteinte de leurs systèmes d'information.Le texte prévoit aussi que les données recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs de détection qui ne seraient pas directement utiles à la prévention des menaces visées soient immédiatement détruites.Sur cet article, qui a peu fait débat dans l'hémicycle, le rapporteur, Jean-Jacques Bridey (LREM) a souligné que "tous ces dispositifs seront contrôlés par l'Arcep", l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.Mettant en avant l'enjeu "primordial de la confidentialité des données personnelles", les Insoumis ont plaidé en vain pour que les opérateurs n'aient pas le droit d'ajouter des marqueurs autres que ceux demandés par l'ANSSI.En février, le directeur général de cette Agence, Guillaume Poupard, avait expliqué que jusqu'alors, les opérateurs n'avaient "pas le droit de fouiller dans leurs flux pour détecter des attaques"."Ils ont le droit de protéger leurs systèmes, mais dans les flux qu'ils transportent, ils n'ont pas le droit d'aller voir s'il y a des attaques ou pas. Ils transportent l'eau, qu'elle soit potable ou pas potable, pour prendre cette analogie", avait-il ajouté.(©AFP / 22 mars 2018 23h11)