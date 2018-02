Cybercriminalité, détention d'armes: feu vert du Parlement à la transposition de directives

APPLE INC.

FACEBOOK

GOOGLE

AMAZON.COM

Paris - Le Parlement a donné jeudi son feu vert à la transposition de directives européennes concernant la lutte contre la cybercriminalité et la détention d'armes, volet qui avait suscité initialement des inquiétudes parmi les chasseurs ou les collectionneurs.Après le Sénat mercredi, l'Assemblée a approuvé définitivement le projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, sur lequel les deux chambres étaient parvenues à un accord en commission mixte paritaire. "Le gouvernement est particulièrement satisfait", a déclaré Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.La première directive, remontant à juillet 2016, définit des mesures destinées à assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'UE.Elle prévoit notamment un cadre de coopération volontaire entre États membres et fixe des obligations pour les "opérateurs de services essentiels" (grandes entreprises de transport, de santé, d'industrie...) ainsi que pour les fournisseurs de service numérique: sécurité des systèmes, gestion des incidents, obligation de signalement...En cas de manquement à leurs obligations, les dirigeants des opérateurs ou fournisseurs s'exposeront à des amendes allant de 50 à 125.000 euros, des niveaux que les députés de la France insoumise avaient cherché en vain à relever et à étendre aux opérateurs et fournisseurs eux-mêmes, dont les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).L'autre directive à transposer, datant de mai 2017, durcit les conditions d'acquisition et de détention des armes à feu civiles. La France en avait été à l'initiative après les attentats de janvier 2015.Du fait du compromis trouvé entre députés et sénateurs, les armes historiques seront libres d'acquisition et de détention. "Cela satisfait pleinement les collectionneurs d'armes à feu", s'est félicitée Constance Le Grip (LR).Enfin, le projet de loi tire les conséquences d'une décision de 2011 du Parlement européen et du Conseil, en prévoyant un régime d'autorisation et de sanction pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.reb/ic/chr/LyS(©AFP / 15 février 2018 16h26)