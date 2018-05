Cybersécurité: Avast s'introduit en Bourse à Londres, valorisé 2,4 mds de livres

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

Londres - Le groupe de sécurité informatique tchèque Avast s'est introduit jeudi en Bourse à Londres pour une valorisation de 2,4 milliards de livres (2,7 milliards d'euros), ce qui en fait une opération emblématique dans la technologie sur le marché britannique.Avast a annoncé dans un communiqué avoir mis en Bourse 25,3% de son capital, lui permettant de lever 602 millions de livres, à 250 pence (2,5 livres) par action.Les actions provisoires sont cotées depuis ce jeudi sur le marché, avant l'entrée formelle à la Bourse de Londres prévue mardi prochain.Basé à Prague et créé en 1988, Avast est l'un des groupes les plus importants au monde dans les logiciels de sécurité et propose une gamme de produits aux entreprises et aux particuliers pour protéger leur ordinateur contre les virus et autres attaques informatiques.Avast était jusqu'à présent détenu à 46% par ses fondateurs et à 29% par la société d'investissement CVC.Cette opération et les fonds récupérés doivent lui permettre de réduire sa dette, d'améliorer sa visibilité et son recrutement, ainsi que de permettre à des actionnaires de récupérer une partie de leur investissement.La valorisation obtenue à l'occasion de son entrée en Bourse, qui correspond à 3,2 milliards de dollars est toutefois inférieure au chiffre de 4 milliards de dollars avancé par le Financial Times mi-avril lors de l'annonce du projet de cotation du groupe."Aujourd'hui est un événement majeur pour Avast", a réagi le directeur général Vince Steckler, cité dans le communiqué, qui se félicite d'avoir fait grandir le groupe au point de devenir selon lui numéro un mondial de son secteur, "alors que le nombre de menaces en ligne dans le monde augmente spectaculairement".Selon Avast, le marché de la cybersécurité devrait progresser de 10% par an et atteindre 21 milliards de dollars d'ici 2021.jbo/pn/mcj(©AFP / 10 mai 2018 08h23)