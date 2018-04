Cybersécurité: le fonds Permira rachète Exclusive Group pour 1,3 milliard d'euros

Paris (France) - Le fonds d'investissement britannique Permira va prendre une participation majoritaire au sein de l'expert français en cybersécurité Exclusive Group qui veut accentuer son développement à l'international, ont annoncé vendredi les deux sociétés dans un communiqué conjoint.Selon une source proche du dossier, le montant de la transaction s'élève à 1,3 milliard d'euros."Les actionnaires cédant leurs titres sont, entre autres, l'actionnaire majoritaire Cobepa (fonds d'investissement belge, ndlr) et Andera Partners", indique le communiqué.Avec cette acquisition, Permira met en avant l'intérêt de la "forte croissance structurelle dans le marché encore émergent de la sécurité informatique, marché évalué à 25 milliards d'euros et en croissance d'environ 7% par an".Le PDG d'Exclusive Group, Olivier Breittmayer restera en poste et garde une participation importante au capital de l'entreprise."Permira a une expérience de la Silicon Valley reconnue et un réseau international étendu et nous sommes ravis de nous associer avec eux afin de poursuivre nos investissements dans les services et consolider notre position de spécialiste mondial de la sécurité informatique et de la transformation cloud", a déclaré ce dernier.Avec plus de 50 bureaux dans 100 pays, Exclusive Group affiche un chiffre d'affaires de 1,75 milliard en 2017, en hausse de 38% par rapport à l'année précédente. Son objectif est d'atteindre les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.Les fonds Permira ont investi dans plus de 40 sociétés et déployé plus de ,.5 milliards d'euros de capitaux dans le secteur de la technologie au cours des 20 dernières années.(©AFP / 13 avril 2018 07h09)