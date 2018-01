Cybersécurité: le ministère des Arméees va investir 1,6 md EUR de 2019 à 2025 (Parly)

Lille - La ministre des Armées Florence Parly a annoncé mardi que son ministère investirait 1,6 milliard d'euros dans la cybersécurité "sur la période 2019-2025".La ministre s'exprimait devant les journalistes avant de prendre part à une table ronde sur le thème "Quelle innovation pour la cybersécurité?", organisée au 10e Forum international sur la cybersécurité qui se tient mardi et mercredi à Lille."La cybersécurité est un sujet majeur pour le ministère des Armées comme il l'est pour le ministère de l'Intérieur. C'est une des nouvelles formes de menaces auxquelles nous sommes confrontés et, dans le cadre de la loi de programmation militaire qui sera très prochainement présentée, cette priorité apparaîtra de façon claire", a déclaré Florence Parly."Nous avons l'intention d'investir 1,6 milliard sur la période 2019-2025 et de porter les effectifs des cyber-combattants du ministère des Armées de 3.000 à 4.000 sur cette période", a-t-elle ajouté.Dans la matinée, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait annoncé que 800 personnes seraient dédiées à la cybersécurité parmi les 10.000 policiers et gendarmes que le gouvernement a promis de recruter d'ici la fin du quinquennat.(©AFP / 23 janvier 2018 16h34)