Cybersécurité: le tchèque Avast veut entrer en Bourse à Londres

Londres (Royaume-Uni) - Le groupe de sécurité informatique tchèque Avast a annoncé jeudi vouloir s'introduire en Bourse à Londres en mai, ce qui pourrait être la plus importante opération de ce type dans le secteur technologique sur le marché britannique.Avast est un des groupes les plus importants au monde dans les logiciels de sécurité et propose une gamme de produits aux entreprises et aux particuliers.Basé à Prague et créé il y a 30 ans, il dispose de plus de 435 millions d'utilisateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires de 653 millions de dollars en 2017 et environ 1.700 employés.Le groupe entend mettre en Bourse environ 25% de son capital.Il ne donne pas de détails sur sa valorisation attendue, qui pourrait tourner autour de 4 milliards de dollars selon le Financial Times. Ce serait alors la plus importante introduction en Bourse d'une entreprise technologique sur le marché londonien.Avast est pour l'instant détenu à 46% par ses fondateurs et à 29% par la société d'investissement CVC.Cette opération et les fonds récupérés doivent lui permettre de réduire sa dette, d'améliorer sa visibilité et son recrutement, ainsi que de permettre à des actionnaires de récupérer une partie de leur investissement."La progression de notre groupe se produit en raison de la croissance impressionnante du nombre et du type de menaces dans le monde, qui sont une source de préoccupation toujours plus grande pour les gens", souligne Vincent Steckler, directeur général du groupe.Selon lui, le marché de la cybersécurité devrait progresser de 10% par an et atteindre 21 milliards de dollars d'ici 2021.(©AFP / 12 avril 2018 09h33)