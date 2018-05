Départ à la direction de la Banque cantonale de Bâle-Campagne

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) a enregistré la démission de Simon Leumann, responsable informatique et services. Il travaillait au sein de l'établissement depuis 2004 et siégeait à la direction générale depuis 2013.La date de son départ et le nom du successeur seront communiqués ultérieurement, indique la BLKB mercredi. Un recrutement à l'externe est privilégié par la banque.Lors de son engagement, M. Leumann a notamment oeuvré à l'introduction d'une nouvelle plateforme informatique et au système e-banking de la BLKB.fr/tn(AWP / 30.05.2018 08h04)