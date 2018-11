DKSH distribuera les biscuits Bahlsen en Malaisie

Zurich (awp) - DKSH étend la palette de produits distribués en Malaisie. Le spécialiste zurichois des services de marketing et de commercialisation a signé un accord de distribution pour le pays du sud-est asiatique avec le fabricant allemand de biscuits Bahlsen. Les modalités financières ne sont pas dévoilées.DKSH distribuera notamment les marques Bahlsen, Leibniz et Pick Up!, précise vendredi le groupe établi à Zurich et essentiellement actif en Asie. Société fondée 1889, Bahlsen emploie quelque 2830 salariés et est présent dans 70 pays. L'entreprise de Hanovre a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 558 millions d'euros (627,6 millions de francs).vj/al(AWP / 30.11.2018 06h29)