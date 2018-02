DKSH en baisse après des résultats annuels peu convaincants

Zurich (awp) - Le titre DKSH a démarré la séance de lundi en net repli, après avoir divulgué des résultats annuels conformes aux prévisions des analystes mais peu convaincants. Les analystes restent partagés sur l'intérêt de l'action.A 09h14, la nominative DKSH reculait de 1,4% à 84,40 CHF, dans un marché de référence SPI en repli de 1,23%.Le facilitateur de distribution DKSH a vu son bénéfice net quasiment stagner l'année dernière à 213,3 mio CHF (+0,1%), malgré une légère accélération des recettes (+4,8% à 11,0 mrd) et de la rentabilité opérationnelle (+1,4% à 297,0 mio).Hormis le profit net qui est ressorti 3 mio CHF au-dessus des prévisions, les autres chiffres clés sont conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP.Les analystes ne sont pas très inspirés par les résultats annuels du groupe zurichois, Vontobel se contentant de rappeler que DKSH a profité d'une croissance solide dans l'activité Santé, qui a contrebalancé une faibles performance en Thaïlande et dans l'unité Biens de consommation. La banque privée zurichoise recommande le titre à l'achat.Leurs confrères de Baader Helvea recommandent par contre de vendre le titre. Les recettes et le bénéfice ont été conformes aux attentes, mais la croissance organique les a manquées.La Banque cantonale de Zurich (ZKB), adopte une position neutre sur la nominative, mais souligne que "les moteurs de croissance sont intacts". L'établissement a cependant fait remarquer que le groupe a réussi à satisfaire les attentes du marché en matière de rentabilité uniquement grâce à ces cessions et réévaluations d'actifs immobiliers.al/jh(AWP / 05.02.2018 09h46)