DKSH et Bruker AXS signent un accord de distribution pour l'Asie-Pacifique

Zurich (awp) - Le facilitateur de distribution DKSH a signé un contrat de distribution avec l'américain Bruker AXS, spécialiste des solutions d'analyse et de diagnostic par rayons X. Le contrat s'étend à cinq pays d'Asie-Pacifique, incluant la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Indonésie. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés.Ce nouveau partenariat vise à renforcer la visibilité de la marque et l'accessibilité de plusieurs produits de Bruker AXS."DKSH complète parfaitement nos propres équipes de vente directe et de services en Asie, et ensemble nous surperformerons sur ce marché stratégique et attrayant", s'est enthousiasmé Timothy Cline, vice-président des ventes chez Bruker AXS.Bruker AXS est une division de Bruker Corporation, dont le siège social est à Billerica dans le Massachussetts aux Etats-Unis.(AWP / 17.04.2018)