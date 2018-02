DKSH relève son dividende malgré un bénéfice net quasi stable en 2017

(ajoute détails par régions, citations, changements au conseil d'administration)Zurich (awp) - Le facilitateur de distribution DKSH a vu son bénéfice net quasiment stagner l'année dernière, malgré une légère accélération des recettes et de la rentabilité opérationnelle, a annoncé lundi le groupe zurichois. Ce dernier a néanmoins augmenté la rémunération des actionnaires et promis une accélération des résultats en 2018.Le bénéfice net est resté quasiment inchangé à 213,3 mio CHF, en infime hausse de 0,1%, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a modestement accéléré de 1,4% à 297,0 mio. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 4,8% à 11,0 mrd, a détaillé DKSH dans un communiqué.Hormis le profit net qui est ressorti 3 mio CHF au-dessus des prévisions, les autres chiffres clés sont conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP.Le groupe a enregistré "une solide croissance" au Vietnam, au Laos, au Cambodge et au Myanmar. Bien qu'une grande partie de la croissance soit organique, DKSH a également profité d'acquisitions, notamment d'Europ Continents au Cambodge, d'IMA au Vietnam et de PT Wicaksana en Indonésie.La rémunération des actionnaires est attendue en hausse, avec un dividende relevé de 10% à 1,65 CHF par action.Pour l'année en cours, le directeur général (CEO) Stefan Butz a précisé "regarder avec confiance vers 2018 et tabler sur une nouvelle croissance". DKSH table ainsi sur une amélioration des résultats, notamment au niveau du chiffre d'affaires et de la rentabilité, sans plus de détails chiffrés. Le moteur des ventes que constitue la Thaïlande affiche une amélioration.Des changements sont également attendus au conseil d'administration. Le milliardaire Rainer-Marc Frey ne briguera pas de nouveau mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale du 22 mars.L'Allemande Annette Köhler et la Sino-helvétique Eunice Zehnder-Lai ont quant à elles été proposées pour faire leur entrée dans l'organe de surveillance. La première est membre des comités de surveillance de HVB UniCredit Bank et DMG Mori. La deuxième candidate est directrice à l'institut IPM et a auparavant travaillé dans le secteur financier et notamment pour LGT Capital Partners, Goldman Sachs et Merrill Lynch.al/fr(AWP / 05.02.2018 08h30)