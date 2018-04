DKSH va collaborer avec l'américain 3M en Nouvelle-Zélande

Zurich (awp) - Le facilitateur de distribution DKSH veut croître en Nouvelle-Zélande et a noué un nouveau partenariat avec le groupe américain 3M afin d'y parvenir. Les retombées financières de cette collaboration ne sont pas spécifiées dans le communiqué publié mercredi par DKSH.La société zurichoise, principalement active dans la région Asie/Pacifique, va fournir des services au groupe néozélandais Foodstuffs, principal distributeur de différents produits 3M.Cette collaboration concerne l'unité de bien de consommation ("Consumer goods") de DKSH, précise le communiqué. Le groupe zurichois et 3M collaborent depuis les années 1990 en Thaïlande et ont développé depuis des relations d'affaires sur le long terme sur d'autres marchés asiatiques.fr/jh(AWP / 04.04.2018 07h26)