DKSH va distribuer les produits de Cheplapharm dans sept marchés asiatiques

Zurich (awp) - DKSH a signé avec le groupe pharmaceutique allemand Cheplapharm un accord pour la distribution des produits de ce dernier dans sept marchés en Asie du Sud-Est. Le facilitateur zurichois fournira ses services de marketing, vente, distribution et logistique auprès des pharmacies, hôpitaux et cliniques en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Myanmar, au Cambodge, à Hong Kong et Macao, précise-t-il mardi dans un communiqué.Les détails financiers de la collaboration n'ont pas été divulgués.buc/al(AWP / 09.01.2018 07h12)