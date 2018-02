Dailymotion (Vivendi) condamné à retirer des vidéos de Mediaset

MEDIASET SPA

VIVENDI

Milan - Le site Dailymotion, qui appartient au français Vivendi, a été condamné vendredi à retirer toutes les vidéos de l'émission italienne "Isola dei famosi" ("L'île des célébrités"), produite par Mediaset et téléchargées illégalement, a annoncé le groupe italien dans un communiqué.La sentence a été prononcée par le tribunal des entreprises de Rome, qui avait été saisi par Mediaset, dont l'actionnaire majoritaire est la famille du magnat Silvio Berlusconi.Le tribunal a imposé une amende de 10.000 euros par jour de retard dans le retrait des vidéos, en soulignant que la sanction était valide "également dans le cas d'éventuels futurs téléchargements de nouvelles images du programme", a précisé Mediaset.Dailymotion est une plate-forme de partage de vidéos à l'instar de YouTube.Mediaset a exprimé "sa satisfaction" devant cette décision qui vise à "protéger le travail des éditeurs affectés par les formes les plus diverses du piratage en ligne", une activité qui génère "une destruction de valeur économique et des emplois dans les entreprises du secteur médiatico-éditorial".Cette décision survient dans un contexte déjà tendu entre Vivendi et Mediaset.Les deux groupes sont à couteaux tirés depuis que Vivendi a décidé en juillet 2016 de revenir sur un accord prévoyant l'achat de 100% du bouquet de chaînes de télévision payante Mediaset Premium par Vivendi et un échange de participations à hauteur de 3,5% entre les deux groupes.Le groupe français est ensuite monté à 28,8% du capital de Mediaset fin 2016 au cours d'un raid éclair qualifié d'"hostile" par la famille Berlusconi, qui réclame toujours que Vivendi applique le contrat signé.L'objectif de l'accord était de lancer une plate-forme de contenus susceptible de concurrencer l'américain Netflix.La médiation engagée pour tenter de régler leur contentieux a échoué, et les deux groupes vont désormais régler leur différend devant la justice italienne, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.cco/ljm/LyS(©AFP / 23 février 2018 14h51)