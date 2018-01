Dalkia fusionne ses fonctions de gouvernance, Sylvie Jéhanno nommée PDG

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Dalkia, filiale d'EDF dédiée aux services énergétiques, a annoncé jeudi qu'elle avait décidé de regrouper ses fonctions de gouvernance, et que son actuelle directrice générale, Sylvie Jéhanno, en devenait la PDG.Le conseil d'administration de Dalkia, réuni mercredi, a décidé de "faire évoluer sa gouvernance en fusionnant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général", a précisé la filiale d'EDF dans un communiqué.Sylvie Jéhanno "est ainsi nommée PDG à compter du 10 janvier 2018", succédant à Jean-Michel Mazalérat qui présidait le conseil d'administration et a fait valoir ses droits à la retraite.Agée de 48 ans, cette diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris a occupé plusieurs fonctions au sein d'EDF, notamment comme directrice clients particuliers en 2011.Elle avait pris la direction générale de Dalkia il y a un an.EDF a fait des services énergétiques un de ses axes de développement, et a entamé il y a deux ans une réorganisation de certaines de ses activités dans ce secteur, en regroupant notamment plusieurs filiales (Optimal Solutions, Tiru, Verdesis) dans le giron de Dalkia.Sylvie Jéhanno va ainsi également prendre la tête de Tiru, filiale de Dalkia spécialisée dans la production d'énergie à partir de déchets, jusqu'ici présidée par Jean-Pierre Frémont. Pierre de Montlivault en reste le directeur général.mhc/jmi/tq/jpr(©AFP / 11 janvier 2018 07h00)