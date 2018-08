Dalkia (groupe EDF): nouvelle acquisition aux Etats-Unis

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Dalkia, filiale du groupe français EDF dédiée aux services énergétiques, a annoncé mercredi l'acquisition de l'entreprise américaine Aegis Energy Services, qui commercialise des cogénérateurs d'électricité et de chaleur à partir de gaz.La société est surtout présente dans le nord-est des Etats-Unis, où elle a fourni ses équipements à des clients dans le tertiaire, la santé et l'habitat, a expliqué Dalkia dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.Cette acquisition "élargit (...) l'offre de Dalkia et permet au groupe de développer des solutions innovantes pour le pilotage de la performance énergétique des bâtiments", indique le communiqué.Deux ans après le rachat de Groom Energy Solutions, spécialiste de l'efficacité énergétique pour les entreprises, Dalkia continue ainsi son expansion aux Etats-Unis, dans la logique de sa stratégie de croissance hors de France.Sa présence à l'international reste encore marginale depuis l'adossement de ses activités françaises à EDF en 2014 (le groupe Veolia a repris les actifs à l'étranger), mais l'entreprise a déjà procédé à plusieurs acquisitions, notamment au Royaume-Uni, en Pologne et en Russie.L'entreprise veut atteindre globalement 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 contre environ 4 milliards l'an dernier.mhc/fka/nas(©AFP / 01 août 2018 11h00)