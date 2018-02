Danone affiche une forte amélioration de sa rentabilité en 2017

Le géant de l'agroalimentaire Danone a publié vendredi des résultats annuels 2017 en nette hausse, tirés par la Nutrition spécialisée, mais peine encore avec les produits laitiers.Le bénéfice net annuel du groupe a fait un bond de 42,6% atteignant 2,4 milliards d'euros, grâce notamment à la vente de la marque Stonyfield aux Etats-Unis et un impact positif de la réforme des impôts dans ce pays.Le résultat opérationnel courant a lui progressé de 17,2% à 3,5 milliards d'euros pour une marge de 14,36% (+70 points de base), en dépit d'une hausse des prix des matières premières, a-t-il indiqué dans un communiqué."Malgré un contexte volatil dans le secteur alimentaire et une hausse du coût des matières premières, nous avons réalisé une très forte performance, avec une croissance à deux chiffres du bénéfice net par action courant, en ligne avec notre objectif annuel", a indiqué le PDG du groupe Emmanuel Faber cité dans le communiqué.Sur l'année, les ventes ont augmenté de 12,5% à 24,6 milliards d'euros, grâce à l'intégration du géant américain des produits bio WhiteWave, et elles ont progressé également de 2,5% en croissance organique, tirées par la hausse de la division nutrition spécialisée.Le groupe s'est félicité des "progrès significatifs" réalisés dans l'intégration de WhiteWave avec "plus de 50 millions de dollars US de synergies réalisées en 2017, en avance sur les prévisions".Les analystes de Jefferies ont noté les "bonnes avancées" faites par le groupe, mais ont souligné "les difficultés récurrentes des produits laitiers frais qui témoignent que le challenge (défi) continue".Vers 9H20 à la Bourse de Paris, le titre Danone prenant 0,64% à 64,53 euros, dans un marché en hausse de 0,49%.En 2017, le chiffre d'affaires des Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) International a enregistré une baisse de 1,3% en données organiques, notamment avec un recul des ventes en Europe comme au Brésil (-10%). Les ventes de la branche nord-américaine des produits laitiers sont également en recul de 2% sur l'année.Le chiffre d'affaires du pôle Nutrition spécialisée a en revanche progressé de 9,3% en 2017, marqué par une très forte performance du métier de la nutrition infantile dont les ventes sont en croissance d'environ 10% par rapport à l'année dernière, notamment en Chine.Les ventes du pôle Eaux ont progressé de 4,7% sur un an, avec une accélération au deuxième semestre. Les ventes du segment des eaux nature ont augmenté de plus de 10% au quatrième trimestre, tandis que celles des aquadrinks ont enregistré une hausse supérieure à 5%.En Chine, "les +aquadrinks+ ont enregistré une forte croissance au quatrième trimestre 2017, confirmant la fin de la transition pour Mizone, dans un contexte d'un rebond progressif de la catégorie, de plans d'activation réussis et de résultats positifs de Mi-Pro lancé au deuxième trimestre", souligne Danone.Le bénéfice net par action (BNPA) pour l'année a dépassé l'objectif de 12% de croissance annoncé par Danone. Il augmente de 14,2% à taux de change constant, à 3,49 euros. Pour 2018, Danone vise un objectif de croissance du BNPA à deux chiffres.Danone a également assuré être "en bonne voie" pour atteindre l'objectif pour 2020 d'une croissance globale des ventes en données comparables comprise entre 4% et 5%, et une marge opérationnelle courante supérieure à 16%, avec l'objectif d'atteindre à cette date un ratio d'endettement (dette nette/Excédent brut d'exploitation) inférieur à 3.(©AFP / 16 février 2018 12h46)