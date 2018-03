"Danses pornographiques" au Cambodge: un Britannique condamné à un an avec sursis

Un Britannique jugé pour danses pornographiques au Cambodge après avoir participé à une fête en sous-vêtements à Siem Reap, la ville des temples d'Angkor, a été condamné mardi à une année de prison avec sursis.Reconnu "coupable de pornographie", le prévenu, détenu depuis le 25 janvier soit près de deux mois, devait sortir de prison dès mardi, a indiqué le porte-parole du tribunal de Siem Reap.Neuf autres étrangers arrêtés avec lui pour "danses pornographiques" avaient été blanchis des accusations, et seul ce Britannique, Daniel Jones, 31 ans, a été poursuivi au final.Durant le procès à Siem Reap, Daniel Jones s'est excusé d'avoir offensé les Cambodgiens mais a réaffirmé que les participants n'avaient pas eu de relations sexuelles et ne s'étaient pas dénudés.Le parquet cambodgien avait affirmé que le groupe avait diffusé en ligne "des photos pornographiques" de la fête, expliquant que ces activités allaient à l'encontre des "traditions cambodgiennes", surtout à proximité d'Angkor, un site sacré.La police cambodgienne avait diffusé des photos de couples simulant des actes sexuels au cours d'une fête mais qui ne correspondent pas aux clichés des prévenus qu'elle a également fournis.Les autorités cambodgiennes ont tenté ces dernières années de moraliser le comportement des touristes près des temples d'Angkor, sévissant par exemple contre ceux qui se prennent en photo dans des poses suggestives ou nus.En janvier 2015, trois touristes français et deux sœurs américaines avaient été expulsés du Cambodge pour s'être photographiés nus dans un des temples du complexe. Ils avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis et interdits de séjour au Cambodge pendant quatre ans.(©AFP / 20 mars 2018 10h08)