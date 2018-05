Dassault: "La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie" (Macron)

Paris - Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à l'industriel de l'armement français Serge Dassault, décédé lundi à l'âge de 93 ans, en estimant que "la France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie française"."Son engagement politique se fonda sur un fort enracinement dans l'Essonne (région parisienne, NDLR) et le souci de libérer les énergies entrepreneuriales et la compétitivité des entreprises françaises", ajoute M. Macron dans un communiqué."Toute sa vie, Serge Dassault aura veillé avec une attention extrême aux choix stratégiques du groupe hérité de son père, lui permettant d'opérer les virages indispensables et de conduire des innovations multiples", ajoute le chef de l'Etat."Soucieux de donner un espace aux idées libérales, il soutint avec ardeur le développement du (journal Le) Figaro, emmenant le groupe vers la diffusion numérique et une diversification réussie, dans le respect du pluralisme", note-t-il également.(©AFP / 28 mai 2018 17h07)