Dassault Systèmes: bénéfice net 2017 en hausse de 16,1% à 519,4 millions d'euros

DASSAULT SYSTEMES

Paris - L'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes a enregistré en 2017 un bénéfice net (part du groupe) de 519,4 millions d'euros, en hausse de 16,1%, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué.Le groupe s'attend à une "bonne performance" pour 2018, avec une croissance du chiffre d'affaires "de 8 à 9% environ" à taux de change constant et un bénéfice net par action "en croissance de l'ordre de 6 à 8%" (en données non-IFRS privilégiées par le groupe).En 2017, le chiffre d'affaires a grimpé de 5,6% à 3,23 milliards euros et de 8% en données non-IFRS.Le bénéfice net par action a augmenté de 8% à 2,68 euros (données non-IFRS)."Un bon quatrième trimestre nous a aidé à tenir les prévisions faites pour 2017", a commenté le directeur financier Thibault de Tersant lors d'une conférence téléphonique.Les performances ont été bonnes "dans l'ensemble" des secteurs du groupe, a souligné M. de Tersant.Les nouvelles licences "ont augmenté de 11%" sur l'année, alors que le groupe prévoyait une croissance de 8 à 10%.Catia, le logiciel du conception par ordinateur qui a fait la fortune du groupe, a eu une très bonne performance "et a fini l'année au-dessus du milliard" de chiffre d'affaires, s'est félicité M. de Tersant.Solid Works, autre logiciel de CAO, a enregistré de son côté "une année record, avec une bonne performance dans le monde entier" et une hausse de 14% des ventes, a-t-il indiqué.lby/as/spi(©AFP / 01 février 2018 07h05)