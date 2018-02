Dassault Systèmes est en forme, et prévoit de le rester

DASSAULT SYSTEMES

Paris - L'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes a vu chiffre d'affaires et rentabilité croître en 2017 malgré l'appréciation de l'euro et prévoit une nouvelle "bonne performance" en 2018.Le bénéfice net (part du groupe) du groupe a grimpé de 16,1% à 519,4 millions d'euros sur l'année passée, bien soutenu par un quatrième trimestre très favorable.L'indicateur phare retenu par la direction, le bénéfice net par action, s'est établi à 2,68 euros (données non IFRS), une hausse de 8% sur 2016, qui le situe dans le milieu de la fourchette prévue par la direction l'année dernière.Le chiffre d'affaires a progressé de 5,6% à 3,23 milliards euros sur l'ensemble de l'année, et de 8% en données non-IFRS - hors effet des acquisitions et amortissement des technologies, le mode de calcul privilégié par la direction.La Bourse a salué ces résultats, le titre gagnant presque 6,8% à 99,20 euros vers 11h15 jeudi matin.Les résultats 2017 "sont au-dessus de la moyenne du consensus et dans le haut de la fourchette des prévisions du groupe", ont souligné dans une note les analystes de Bryan GarnierLa marge opérationnelle s'est ainsi révélée meilleure que prévu à 32% (non IFRS) contre 31,2% en 2016.Les performances ont été bonnes "dans l'ensemble" des secteurs, s'est félicité dans une conférence téléphonique Thibault de Tersant, directeur général adjoint chargé des affaires financières.Les nouvelles licences, qui traduisent la vitalité commerciale des produits du groupe, "ont augmenté de 11%" sur l'année, alors que le groupe prévoyait une croissance de 8 à 10%, a par exemple indiqué M. de Tersant.Catia, le logiciel de conception assistée par ordinateur qui a fait la fortune du groupe et que "certains veulent enterrer" a enregistré des ventes en hausse de 4% (non IFRS), finissant l'année "au-dessus du milliard" de chiffre d'affaires, a souligné M. de Tersant.Et Solid Works, autre logiciel de CAO, a enregistré de son côté "une année record, avec une bonne performance dans le monde entier" et une hausse de 14% des ventes à 695,8 millions d'euros (non IFRS), a indiqué le dirigeant.Parmi les autres types de logiciels vendus par Dassault Systèmes, "la plupart ont enregistré des bonnes performances", a indiqué M. de Tersant, citant des "croissances à deux chiffres" notamment pour Delmia (simulation d'environnement de production) ou Exalead (analyse de données).- Cours de l'euro "pénalisant" -Géographiquement, l'Europe "a été très forte" avec une hausse de 10% des ventes (non IFRS, à taux de change constants) à 1,1 md euro, l'Amérique et l'Asie croissant pour leur part de 7 et 6%.Pour 2018, Dassault Systèmes qui connait déjà "un bon premier trimestre" prévoit une croissance de 8 à 9% de son chiffre d'affaires (non IFRS, à taux de change constant), et un bénéfice net par action en hausse de 6 à 8% (non IFRS).La "très très nette appréciation de l'euro nous pénalise fortement", a souligné Thibault de Tersant.A taux de change constant, le bénéfice net par action "augmenterait bien plus", a-t-il souligné.Dassault Systèmes a par ailleurs annoncé le lancement d'une sorte d'Amazon de la fabrication numérique, qui permettra aux industriels d'avoir accès à des services de "fabrication à la demande" et "d'approvisionnement de pièces intelligent".La plateforme "compte déjà 50 sociétés de fabrication numérique avec plus de 500 machines et 30 millions de composants provenant de 600 fournisseurs", a affirmé Dassault Systèmes.lby/fka/cj(©AFP / 01 février 2018 11h07)