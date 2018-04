Dassault Systèmes poursuit sur sa lancée au 1T, grâce à ses logiciels phares

DASSAULT SYSTEMES

Paris - L'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes a publié mercredi un bénéfice en hausse de 18,6% sur le premier trimestre à 100,8 millions d'euros bien porté par une croissance de ses activités logiciels, largement répartie dans ses différentes zones.Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a progressé de 1,2% à 769,4 millions d'euros, grâce notamment à une forte progression des ventes du logiciel 3DExperience, qui rencontre un certain succès parmi les gros clients du groupe.Dassault Systèmes, à l'image de beaucoup de groupes européens, est également concerné par les évolutions de taux de change, avec une croissance de 9% à taux de change constant de son chiffre d'affaires non-IFRS -- hors effets des acquisitions et amortissements de technologies, un calcul privilégié par la direction."Il s'agit d'un bon démarrage, dans le prolongement de ce que l'on avait observé sur la fin 2017, avec une croissance plutôt bien répartie, tant d'un point de vue géographique que de celui de nos marques les plus emblématiques", s'est félicité le directeur général adjoint du groupe, Pascal Daloz, lors d'une conférence de presse téléphonique.Le groupe profite notamment d'une bonne croissance de ses ventes de logiciel en Asie, en progression de 16%, qui concerne la totalité des grands marchés de la zone, ainsi que de 11% sur le continent américain, principalement du fait de l'Amérique du Nord.La plateforme 3DExperience en particulier connaît une croissance de 26% de ses ventes, avec l'acquisition de contrats importants dans le domaine des véhicules électriques et des "programmes largement déployés chez de grands clients transports et mobilités ainsi qu'aéronautique et défense", précise le groupe dans un communiqué."On voit une très bonne performance sur l'aéronautique et sur l'automobile. Le fait notable concernant l'automobile est l'électrification des véhicules qui demande plus de modélisation qu'auparavant, nous le constatons clairement", a expliqué M. Daloz.Au titre des perspectives, Dassault Systèmes confirme ses objectifs pour l'exercice en cours et s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9% à taux de change constant avec un bénéfice net par action en progression dans une fourchette comprise entre 6% et 8%.Le conseil d'administration a par ailleurs annoncé son intention de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires une hausse de 9% du dividende au titre de 2017.els/pid/nas(©AFP / 25 avril 2018 05h31)