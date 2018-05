Datacolor augmente ses ventes mais voit sa rentabilité se replier au 1e semestre

Zurich (awp) - Le groupe Datacolor a enregistré au cours du premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse mais a vu sa rentabilité se replier. Le fabricant lucernois d'instruments de colorimétrie continue de viser une amélioration de ses ventes.Durant la période sous revue, le bénéfice net a diminué de 32,4% sur un an, à 2,3 millions de dollars, en raison d'une palette de produits présentant des marges moindres. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) s'est inscrit à 3,1 millions, soit une baisse de 8,9%, et la marge afférente a perdu 2,1 points de pourcentage à 7,7%, précise le communiqué publié vendredi.Le chiffre d'affaires pour sa part s'est établi à 41,0 millions de dollars, un bond de 17,4% ou de 14,2% en monnaies locales. Ce résultat a été dopé par une très importante commande par un détaillant aux Etats-Unis. Datacolor a en effet été chargé d'installer dans les plus de 4000 magasins de ce détaillant un système de gestion de colorimétrie."Il s'agit du plus important détaillant au niveau global", fait remarquer Datacolor, tout en soulignant qu'il s'agit pour le groupe lucernois de la plus grosse commande unique jamais reçue dans son histoire.La direction vise une augmentation progressive de ses recettes à long terme, sans toutefois articuler des objectifs chiffrés.lk/buc(AWP / 04.05.2018 07h03)