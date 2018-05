Datacolor augmente ses ventes mais voit sa rentabilité se replier au 1e semestre

(ajoute détails sur régions et commentaire d'analyste)Zurich (awp) - Le groupe Datacolor a enregistré au cours du premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse mais a vu sa rentabilité se replier. Le fabricant lucernois d'instruments de colorimétrie continue de viser une amélioration de ses ventes.Durant la période sous revue, le bénéfice net a diminué de 32,4% sur un an, à 2,3 millions de dollars, en raison d'une palette de produits présentant des marges moindres. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) s'est inscrit à 3,1 millions, soit une baisse de 8,9%, et la marge afférente a perdu 2,1 points de pourcentage à 7,7%, précise le communiqué publié vendredi.Le chiffre d'affaires pour sa part s'est établi à 41,0 millions de dollars, un bond de 17,4% ou de 14,2% en monnaies locales. Ce résultat a été dopé par une très importante commande par un détaillant aux Etats-Unis. Datacolor a en effet été chargé d'installer dans les plus de 4000 magasins de ce détaillant un système de gestion de colorimétrie."Il s'agit du plus important détaillant au niveau global", fait remarquer Datacolor, tout en soulignant qu'il s'agit pour le groupe lucernois de la plus grosse commande unique jamais reçue dans son histoire.La direction vise une augmentation progressive de ses recettes à long terme, sans toutefois articuler des objectifs chiffrés.L'analyste René Weber de Vontobel salue l'évolution du chiffre d'affaires, bien supérieure à ses attentes, mais pointe du doigt la marge Ebit "décevante".La banque note que les ventes en Europe (représentant 36% des recettes) ont bondi de 18%, l'Asie-Pacifique (31%) a cédé 2% mais les Amériques (33%) se sont envolée de 43% grâce au contrat aux Etats-Unis.Datacolor investit massivement dans ses produits et la priorité est ainsi accordée à la croissance et moins aux marges, met-il en relief.La banque zurichoise s'attend aussi à ce que la vitesse de croissance soit plus réduite au deuxième semestre, le premier ayant été dopé par le contrat américain, mais aussi en raison d'une augmentation des investissements.Le spécialiste prévoit ainsi de revoir à la baisse ses estimations pour le bénéfice par action (EPS) de 10 à 20%.A 12h38, l'action cédait 1,2% à 840 francs dans un SPI en hausse de 0,4%.lk/buc/jh(AWP / 04.05.2018 12h49)