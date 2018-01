Dätwyler décroche un nouveau contrat avec Nespresso

Zurich (awp) - Le fournisseur à l'industrie Dätwyler a annoncé lundi la signature d'un nouveau contrat sur plusieurs années avec le fabricant de café en capsules Nespresso. L'accord conclu entre les deux parties prévoit un nouveau potentiel de croissance, indique le groupe uranais dans son communiqué.Depuis 2006, les deux entreprises ont constamment renforcé leur collaboration et aujourd'hui la filiale de Nestlé est le plus important client individuel de Dätwyler. Aucune détail financier n'a filtré concernant le nouvel accord.Le groupe industriel de Suisse centrale a par ailleurs l'intention d'étoffer de près de 50% ses capacités de production existantes en Inde ces deux prochaines années, moyennant un investissement de 70 mio CHF. Dätwyler va également débourser quelque 50 mio dans la modernisation et l'extension de ses logiciels informatiques.buc/al(AWP / 22.01.2018 07h44)