Dätwyler décroche un nouveau contrat avec Nespresso

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie Dätwyler a annoncé lundi la signature d'un nouveau contrat sur plusieurs années avec le fabricant de café en capsules Nespresso. L'accord conclu entre les deux parties prévoit un nouveau potentiel de croissance, indique le groupe uranais dans son communiqué.Depuis 2006, les deux entreprises ont constamment renforcé leur collaboration et aujourd'hui la filiale de Nestlé est le plus important client individuel de Dätwyler, avec une part avoisinant les 10% des recettes du groupe. Aucun détail financier n'a filtré concernant le nouvel accord.Le groupe industriel de Suisse centrale a par ailleurs l'intention d'étoffer de près de 50% ses capacités de production existantes en Inde ces deux prochaines années, moyennant un investissement de 70 mio CHF. Dätwyler va également débourser quelque 50 mio dans la modernisation et l'extension de ses logiciels informatiques.Le renouvellement du contrat avec Nespresso était fortement attendu et escompté dans les prévisions, souligne Baader Helvea. En revanche, les investissements annoncés en Inde - qui concernent essentiellement l'emballage pharmaceutique - pourraient se traduire par un relèvement des expectatives à plus long terme, selon le courtier genevois.L'annonce du nouveau contrat devrait être le catalyseur d'une nouvelle appréciation du titre, estime Vontobel. Les dépenses en capital engendrées par les investissements vont porter le total à plus de 150 mio pour l'exercice en cours, mais devraient garantir la croissance future, note la banque privée zurichoise.La conclusion d'un nouvel accord avec Nespresso est positive, assure la Banque cantonale de Zurich (ZKB), rappelant que par le passé, le groupe uranais a pu générer une croissance profitable grâce à l'engouement croissant pour les capsules de café.Les trois établissements reconduisent leur recommandation d'achat du titre, assortie d'objectifs de cours à 200 CHF (Helvea) et 225 CHF (Vontobel).L'annonce matinale de Dätwyler a également été du goût des investisseurs. Vers 10h25, l'action au porteur bondissait de 1,7% à 209,50 CHF, à contre-courant du marché dans son ensemble (SPI), qui reculait de 0,17%. Près de la moitié du volume journalier moyen avait changé de main.buc/al/ol(AWP / 22.01.2018 10h54)