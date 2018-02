Dätwyler relève dividende et objectifs après une croissance marquée en 2017

(ajoute détails sur la performance)Zurich (awp) - Le groupe industriel Dätwyler a nettement renforcé sa rentabilité et ses profits en 2017, au bénéfice d'une poussée des recettes. Cette performance a amené le groupe uranais à relever son dividende et augmenter ses objectifs à moyen terme.Le bénéfice net s'est enrobé de 9,6% sur un an à 123,7 mio CHF, indique Dätwyler mardi. Le conseil d'administration propose le relèvement du dividende à 3,00 CHF par action au porteur, contre 2,20 au titre de 2016. Cela représente une hausse de plus d'un tiers. L'assemblée générale du 6 mars aura le dernier mot.Le groupe revendique un résultat d'exploitation (Ebit) record, à 162,6 mio CHF, ce qui représente une envolée de 11,3%. La marge Ebit a grappillé 0,6 point de pourcentage à 12,6%.Dätwyler a comptabilisé l'année dernière pour 9,9 mio CHF d'éléments non-récurrents, principalement liés au développement d'un centre à Manchester pour la filiale Distrelec.Les ventes ont également connu une forte progression, de 6,2% à 1,29 mrd CHF, pile dans la cible fixée par la direction. Ajustée des effets de change positifs et d'acquisitions, la croissance organique s'est élevée à 2,9%.Les chiffres publiés par Dätwyler sont dans l'ensemble conformes à la moyenne des prévisions des analystes sollicités par AWP. Le dividende et le bénéfice net se situent au-dessus.L'ACTIVITÉ ÉTANCHÉITÉ EN FORME"La forte demande pour les composants d'étanchéité dans le secteur de la santé et l'industrie automobile, ainsi que le repositionnement de la distribution en ligne offrent des opportunités séduisantes", déclare le directeur général (CEO) Dirk Lambrecht, cité dans le communiqué.La division Sealing Solutions (solutions d'étanchéité) a constitué le véritable moteur de la croissance De Dätwyler en 2017, avec une progression de 10,6% des recettes à 832,8 mio CHF et une rentabilité améliorée. Le marché automobile en Chine et l'activité Nespresso ont notamment porté la performance.Le bilan de la seconde unité, Technical Components (composants techniques), est moins réjouissant. Le deuxième semestre s'est révélé meilleur que le premier, mais insuffisant à combler l'affaiblissement de la demande. Le chiffre d'affaires s'est légèrement contracté à 458,6 mio CHF. La décroissance organique atteint 2,3%. L'Ebit affiche néanmoins une progression.Le groupe annonce par ailleurs un investissement de 50 mio CHF pour affiner la stratégie et améliorer l'efficacité opérationnelle. Des montants seront également engagés pour l'extension de l'activité étanchéité.A fin 2017, le flux de trésorerie libre s'élevait à 2,7 mio CHF, contre 39,4 mio en décembre 2016.Pour 2018, le conglomérat uranais vise un chiffre d'affaires entre 1,35 CHF et 1,40 mrd CHF. L'objectif de marge Ebit à moyen terme est relevé dans une fourchette 12-15%, contre 11-14% auparavant."Je suis convaincu, avec nos priorités stratégiques affinées, que nous pouvons encore accélérer la croissance profitable à l'avenir", explique M. Lambrecht.fr/jh(AWP / 06.02.2018 08h41)