Davos: Trump rencontrera Kagame et Netanyahu

Washington - Le président américain Donald Trump rencontrera en fin de semaine à Davos son homologue rwandais Paul Kagame ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé mardi la Maison Blanche.M. Trump, qui prononcera vendredi un discours à l'occasion du Forum économique mondial, rencontrera par ailleurs la Première ministre britannique Theresa May.Sa rencontre jeudi avec Mme May portera sur "le conflit en Syrie, l'attitude déstabilisatrice de l'Iran" ainsi que sur "la dénucléarisation de la péninsule coréenne", a détaillé lors d'un point presse à la Maison Blanche le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, l'ancien général H.R. McMaster.Avec M. Netanyahu, le président "réitérera le fort engagement (américain) envers Israël et les efforts pour réduire l'influence de l'Iran au Moyen-Orient" et évoquera "les moyens de parvenir à une paix durable", a-t-il poursuivi.M. McMaster a enfin évoqué la rencontre Trump-Kagame qui aura lieu vendredi. Les deux dirigeant parleront de "la relation américano-africaine" et de la "sécurité des échanges commerciaux".L'édition 2018 du Forum économique mondial a lieu de mardi à vendredi dans la station de ski huppée de Davos, dans l'est de la Suisse.Le dernier président américain à avoir fait le voyage à Davos est le démocrate Bill Clinton en 2000.(©AFP / 23 janvier 2018 21h51)