Davos, mode d'emploi

"Davos", c'est quoi au juste? Qui est invité? Pour faire quoi? Petite revue du Forum économique mondial, rendez-vous annuel de l'élite internationale, qui s'ouvre mardi.C'est devenu un raccourci pour désigner le Forum économique mondial (World Economic Forum ou WEF en anglais), qui se tient chaque année fin janvier dans cette station de ski huppée, nichée dans les Alpes suisses.Conçu en 1971 par le professeur d'économie allemand Klaus Schwab comme un lieu d'échanges entre hommes d'affaires européens et américains, ce 48e forum s'est mué en grand rendez-vous de l'élite mondiale.Chaque année, quelque 3.000 participants - grands patrons, responsables politiques, intellectuels, militants de l'environnement ou des droits de l'Homme, artistes - y débattent, parfois interpellés par des contestataires.Une manifestation hostile à la venue du président américain Donald Trump est annoncée mardi à Zurich. A Davos, un rassemblement jeudi a été proscrit par les autorités en raison d'un trop fort enneigement.Les mesures de sécurité sont draconiennes. Quelque 4.000 soldats et policiers suisses sont mobilisés pour surveiller les alentours du Centre des congrès et les différents hôtels de la ville.Parmi les quelque 70 chefs d'Etat et de gouvernement présents à l'édition 2018, le Premier ministre indien Narendra Modi ouvrira le bal mardi.Des dirigeants européens de premier plan seront au rendez-vous: le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, la Première ministre britannique Theresa May et le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni.L'Afrique sera représentée notamment par le successeur de Robert Mugabe au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ou le nouveau président du Congrès national africain (ANC), le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Côté Amérique Latine, les présidents brésilien Michel Temer et argentin Mauricio Macri font le déplacement.Des intellectuels, tel l'écrivain israélien Yuval Noah Harari, auteur du célèbre "Sapiens", ou le psychologue canadien Steven Pinker, apporteront leur contribution aux débats, de même que la lauréate pakistanaise du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai. La star britannique Elton John, la comédienne australienne Cate Blanchett ou l'acteur bollywoodien Shah Rukh Khan ajouteront une touche "people".Enfin, la participation vendredi de Donald Trump, la première d'un président américain depuis celle de Bill Clinton en 2000, promet de faire sensation.Des séances de méditation du petit matin aux cocktails de fin de soirée, en passant par les séminaires et projections, les journées s'annoncent bien remplies. Friands des thèmes consensuels, les participants planchent cette année sur "Construire un avenir commun dans un monde fracturé".Certains se pencheront ainsi sur la "Quatrième révolution industrielle" et l'avenir du travail face à l'intelligence artificielle et l'automatisation. D'autres débattront des enjeux géostratégiques à l'heure du Brexit, des risques financiers, de la sécurité alimentaire ou de la mobilisation face aux épidémies.Sensibles au vent de protestation mondial porté par le mouvement #MeeToo, les organisateurs ont prévu plusieurs séminaires sur l'égalité homme-femme dans ce forum ou seul un cinquième des participants sont des participantes.Egalement au programme, la lutte contre le réchauffement climatique avec une projection d'un nouveau documentaire de l'Américain Al Gore "An Inconvenient Sequel: Truth to Power".Même s'ils n'auront guère le loisir de rejoindre les pistes de ski voisines, les participants au forum ne manqueront pas de neige. De gros flocons tombaient dès lundi sur Davos, perturbant la circulation automobile et menaçant de gêner les hélicoptères si prisés des VIPs.Ceux qui sont parvenus à rejoindre la station sont installés dans des hôtels luxueux, qui pratiquent pendant cette semaine des prix astronomiques. De nombreuses boutiques et même une église profitent de cette manne en louant leurs locaux aux entreprises en quête de publicité.(©AFP / 23 janvier 2018 08h25)