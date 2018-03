Début d'une réunion de la Fed qui devrait déboucher sur une hausse des taux

La Banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une réunion de politique monétaire, présidée pour la première fois par Jerome Powell, qui devrait déboucher sur une hausse des taux d'intérêt afin de prévenir une surchauffe."Le Comité de politique monétaire (FOMC) a commencé sa réunion à 13H00 locales (17H00 GMT)", a indiqué un porte-parole de la Réserve fédérale.Un communiqué sera publié mercredi à 18H00 GMT ainsi que de nouvelles prévisions économiques sur la croissance, l'inflation, le taux de chômage et surtout les hausses de taux envisagées l'an prochain.Les taux d'intérêt au jour le jour devraient être relevés pour s'établir dans la fourchette de 1,50% à 1,75%. Ce sera la cinquième fois que les taux sont augmentés depuis décembre 2016, après l'élection de Donald Trump.Alors que les membres de la Fed prévoient jusqu'ici trois hausses des taux d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour 2018, de nombreux économistes en prévoient plutôt quatre, vu la stimulation de l'économie par l'administration Trump.Les réductions d'impôts et l'augmentation des dépenses budgétaires dans un contexte de marché de l'emploi très vigoureux, avec un taux de chômage bas, risque de faire accélérer l'économie et les prix plus vite que prévu.Le président Jerome Powell, 65 ans, un ex-gouverneur de la Fed choisi par Donald Trump pour remplacer Janet Yellen, tiendra sa première conférence de presse à 18H30 GMT mercredi.Lors de son premier témoignage bi-annuel devant le Congrès, M. Powell a décrit une économie florissante avec une "croissance économique forte" dopée par "une politique budgétaire devenue plus stimulante". Il a promis "d'autres hausses des taux graduelles".(©AFP / 20 mars 2018 18h25)