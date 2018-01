Début de la cérémonie des nominations aux Oscars

Los Angeles - La cérémonie des nominations aux Oscars, apogée de la saison des prix à Hollywood, a débuté mardi, avec les acteurs Tiffany Haddish et Andy Serkis aux manettes, "La forme de l'eau" et "3 Billboards" partant favoris de la course.Parmi les premières nominations annoncées, "Blade Runner 2049", "Les heures sombres", "Dunkerque", "Mudbound" et "La forme de l'eau" ont été retenus dans la catégorie meilleure direction de la photographie par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes."La forme de l'eau", romance fantastique de Guillermo del Toro a notamment été sélectionné dans la catégorie mixage sonore, montage sonore et pour la musique du français Alexandre Desplat, qui sera en compétition avec Carter Burwell ("3 Billboards: Les panneaux de la vengeance")."Dunkerque" et "Star Wars: Les derniers Jedi", décrochant aussi plusieurs nomination dans les catégories techniques.(©AFP / 23 janvier 2018 13h36)