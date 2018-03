Début des travaux pour l’extension du laboratoire souterrain du Mont Terri

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'extension du laboratoire souterrain du Mont Terri, près de St-Ursanne dans le canton du Jura, a officiellement commencé. Dans un peu moins de deux ans, ce lieu consacré à la recherche bénéficiera de 600 mètres de galeries et de niches supplémentaires destinées à des expériences.Le communiqué de presse de swisstopo:Berne, 12.03.2018 – Le 12 mars 2018, Fridolin Wicki, directeur de l'Office fédéral de topographie swisstopo, a officiellement donné le coup d'envoi des opérations d'extension du laboratoire souterrain du Mont Terri à St-Ursanne, qui devraient s'étendre sur plusieurs mois. Après une phase de préparation intensive et en accord avec les 16 partenaires du projet, les promoteurs immobiliers ainsi que la République et canton du Jura doivent désormais mener à bien ces opérations d'ici à fin 2019.Plus de place pour des projets de recherche en attenteLe laboratoire souterrain manque de place pour accueillir de nouvelles expériences. Plusieurs questions techniques et scientifiques doivent encore être clarifiées avant que la Suisse ne se dote, en 2060, d'un emplacement pour le stockage de déchets hautement radioactifs en couches géologiques profondes. Pour cette raison, l'Office fédéral de topographie swisstopo, en sa qualité d'exploitant, a pris la décision il y a trois ans d'agrandir le laboratoire souterrain. Les autorités du canton du Jura, où se trouve le laboratoire, ont approuvé cette extension en décembre 2016.Le projet du Mont Terri gagnera ainsi de nouvelles galeries et niches et toute la surface supplémentaire nécessaire pour mener des expériences dans l'argile à Opalinus. À l'heure actuelle, 50 projets sont déjà prévus sur les dix prochaines années en ce qui concerne le stockage de déchets radioactifs et de CO2 en couches géologiques profondes, dont huit expériences qui doivent déjà être réalisées au cours des trois prochaines années.Le coût de ces travaux d'extension s'élève à 4,5 millions CHF et sera supporté par les 16 partenaires nationaux et internationaux du projet. Le laboratoire souterrain du Mont Terri est uniquement réservé à des activités de recherche. Le stockage de déchets radioactifs y est totalement exclu.Le laboratoire souterrain du Mont Terri est exploité par l'Office fédéral de topographie swisstopo. En tant que partenaire de projet, l'IFSN organise des visites du laboratoire pour des groupes intéressés.