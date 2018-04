Décès à 92 ans de Barbara Bush, mère et femme de présidents

Barbara Bush, femme de l'ancien président américain George H. W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush, est décédée mardi, selon un communiqué posté sur Twitter par le porte-parole de son mari."Barbara Bush est décédée le mardi 17 avril 2018 à 92 ans", a précisé le communiqué diffusé par Jim McGrath, qui avait fait savoir dimanche qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement médical."Après une récente série d'hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Mme Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur des soins palliatifs", avait-il précisé, évoquant une santé "déclinante".Les détails concernant les funérailles seront indiqués ultérieurement, a-t-il précisé mardi.Le président américain Donald Trump a rapidement salué dans un communiqué transmis par la Maison Blanche "sa solide dévotion pour son pays et sa famille, qu'elle a servis indéfectiblement bien"."En tant qu'épouse, mère, grand-mère, femme de militaire, et ancienne First Lady, Mme Bush a été une militante pour la famille américaine", a-t-il poursuivi, saluant "parmi ses plus grands accomplissements la reconnaissance de l'importance de l'alphabétisation comme une valeur familiale fondamentale nécessitant soins et protection".Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l'Etat de New York. Elle a rencontré George H. W. Bush à 16 ans avant de l'épouser trois ans plus tard. Ensemble ils ont eu six enfants, dont George W. Bush qui a présidé les Etats-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison Blanche en 2016.Son mari a dirigé le pays entre 1989 et 1993.Jeb Bush a rapidement posté sur Facebook un message évoquant sa "gratitude" et celle de sa famille face au "déferlement d'amour et de soutien pour ma maman ces derniers jours, et tout au long de sa vie remarquable"."Ma chère mère est décédée à 92 ans, (...), et je suis triste mais nos âmes sont en paix parce que nous savons que la sienne l'était", a confié dans un communiqué George W. Bush, évoquant une "Première dame fabuleuse et une femme comme aucune autre" et s'estimant "chanceux" de l'avoir eu comme mère.L'ancien président Bill Clinton, qui a emménagé à la Maison Blanche après George et Barbara Bush, a rendu hommage sur Twitter à "une femme remarquable" qui avait "courage et grâce, intelligence et beauté".Jimmy Carter, président des Etats-Unis de 1977 à 1981, s'est dit "attristé" de la disparition de Barbara Bush, soulignant qu'elle avait "touché les coeurs de millions de personnes avec sa chaleur, sa générosité et sa vivacité d'esprit".(©AFP / 18 avril 2018 02h44)