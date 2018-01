Décès de Dolores O'Riordan, chanteuse irlandaise des Cranberries (agent)

Londres - La chanteuse du groupe irlandais de rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, est décédée "soudainement" lundi à Londres à l'âge de 46 ans, a annoncé son agent.La chanteuse "était à Londres pour une courte session d'enregistrement", a précisé son agent, Lindsey Holmes Publicity, dans un communiqué."Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile", ajoute son agent.Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination ou Animal instinct, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album "No Need to argue" s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-unis.En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, le groupe formé à Limerick (Irlande) avait décidé de faire une pause."En 2003, mon fils avait cinq ans, ma fille deux ans et je les emmenais sur la route avec nous. J'ai réalisé que ce n'était pas juste pour eux. Et puis, du point de vue créatif, nous étions dans une ornière. Nous avions besoin d'une pause", racontait Dolores O'Riordan à l'AFP en 2012.Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jais coupés courts et à la voix hors norme tentant une carrière solo, avec un premier album, "Are you listening?", sorti en France en 2007.Les Cranberries s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l'album "Roses".Leur dernier album, "Something Else" est sorti l'an dernier. Ils avaient dû annuler plusieurs concerts, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse.Peu avant Noël, Dolores O'Riordan publiait un message sur la page Facebook du groupe: "Bonjour à tous, ici Dolores. Je me sens bien!", écrivait-elle, disant avoir fait son "premier concert depuis des mois ce weekend".(©AFP / 15 janvier 2018 17h59)