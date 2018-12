Décès de George H.W. Bush: les dirigeants allemands saluent "l'architecte" de l'unité allemande

Berlin - Plusieurs dirigeants allemands ont rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, décédé vendredi soir, en saluant son engagement "indéfectible" en 1989 en faveur de la réunification allemande survenue un an plus tard."L'Allemagne se souviendra toujours avec une profonde gratitude de son engagement indéfectible en faveur de la réunification allemande. L'unité allemande n'aurait pas été possible sans la confiance et l'amitié des États-Unis et de leur président", a estimé le président allemand Frank-Walter Steinmeier dans un télégramme de condoléances envoyé au président Donald Trump."Avec lui, les États-Unis d'Amérique ont perdu un homme d'État important. L'Allemagne pleure la perte d'un véritable ami", a-t-il poursuivi.Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert, a également regretté sur Twitter la disparition "d'un ami des Allemands" qui "n'oublieront jamais sa contribution" à la réunification du pays à la fin de la Guerre froide."En 1989, à l'heure du bouleversement, de l'épreuve, alors que les Blocs vacillaient et que leur affrontement qui durait depuis des décennies commençait à s'effriter, il a courageusement saisi l'occasion de mettre fin à la Guerre froide", a de son côté rappelé le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas."Il est aussi un architecte de l'unité allemande. Il l'a soutenue sans réserve dès le début. Nous ne l'oublierons jamais", a-t-il conclu.L'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993, est mort vendredi soir à l'âge de 94 ans, son décès suscitant les hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs.(©AFP / 01 décembre 2018 11h39)