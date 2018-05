Décès de Margot Kidder, la Lois Lane des films "Superman"

Los Angeles - L'actrice canadienne Margot Kidder, connue notamment pour avoir interprété Lois Lane dans la saga "Superman" avec Christopher Reeve, est décédée dimanche à 69 ans.Un funérarium situé à Livingston, dans l'Etat américain du Montana a annoncé lundi à l'AFP sa mort, confirmée ensuite par son agente. Margot Kidder est morte "paisiblement dans son sommeil", a-t-elle ajouté.Margaret Ruth "Margot" Kidder, née en octobre 1948, est devenue célèbre grâce à son interprétation de la journaliste Lois Lane, la compagne de Superman, dans les quatre premiers films consacrés au super-héros, entre 1978 et 1987.Elle y rendait la réplique à Christopher Reeve, décédé en 2004. Un accident d'équitation avait rendu l'acteur tétraplégique en 1995.Elle avait fait en 2004 une apparition dans la série télé "Smallville", consacrée à la jeunesse de Superman et a également joué dans le thriller de Brian de Palma "Soeurs de sang" (1973).Bipolaire, elle avait fait une dépression nerveuse en 1996 avant de se battre pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale.Elle a été mariée au réalisateur français Philippe de Broca entre 1983 et 1984.(©AFP / 14 mai 2018 21h16)