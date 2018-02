Décès de Mgr Morales, archevêque de Guatemala

L'archevêque de Guatemala, Mgr Oscar Julio Vian Morales, 70 ans, figure médiatique et critique sévère du président Jimmy Morales, est décédé samedi d'un cancer, ont annoncé les évêques Antonio Martinez et José Cayetano."Nous déplorons le décès de Monseigneur Oscar Julio Vian Morales", ont écrit les deux évêques qui avaient fait part, vendredi dans une lettre, de la maladie de l'archevêque.Le gouvernement du Guatemala a exprimé "ses plus sincères condoléances" et déclaré trois jours de deuil national.Mgr Morales, très médiatique, se montrait critique envers le président Jimmy Morales, lui reprochant de ne pas avoir tenu ses promesses électorales."Le vote est un devoir et un droit que nous avons tous, et c'est peut-être aussi le moment de protester contre les nouveaux dirigeants, pour qu'ils ne ressemblent pas à ceux que nous avions", avait déclaré Mgr Morales en 2015 à la veille des élections législatives, après la départ puis l'incarcération en 2015 du président Otto Perez, accusé de corruption.Mgr Morales avait été ordonné en 1976 et nommé archevêque de Guatemala, la capitale éponyme du pays, en octobre 2010, en remplacement du cardinal Toruno, parti à la retraite et décédé deux ans plus tard.(©AFP / 25 février 2018 08h49)