Décès de Paul Bocuse, "pape" de la gastronomie française

Collonges-au-Mont-d'Or (France) - Paul Bocuse, surnommé le "pape" de la gastronomie française qu'il a incarnée durant des décennies dans le monde entier, est décédé, a annoncé samedi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ancien maire de Lyon.Paul Bocuse s'est éteint à 91 ans dans sa célèbre auberge de Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon (centre-est), selon un chef cuisinier lyonnais proche de la famille, qui ne s'est pas encore exprimée.Son épouse Raymonde Bocuse et leur fille Françoise étaient présentes samedi à l'auberge, où Jérôme Bocuse, fils de Paul né d'une autre union, devait les rejoindre, selon une journaliste de l'AFP sur place.Paul Bocuse souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson."Monsieur Paul, c'était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion", a écrit M. Collomb sur Twitter.Le patron du guide Gault & Millau, Côme de Chérisey, a salué "le grand homme mais surtout celui avec qui Henri Gault et Christian Millau ont lancé la Nouvelle cuisine. Il a été à l'origine de ce big bang dans la gastronomie française et mondiale".Dans l'auberge de Collonges, rien ne laissait soupçonner la nouvelle samedi à la mi-journée, le personnel restant souriant.C'est dans cette commune que Paul Bocuse était né le 11 février 1926 dans une famille de cuisiniers. Et qu'il y est mort, entouré de sa famille, laissant un vaste empire derrière lui.(©AFP / 20 janvier 2018 13h09)