Décès de Tatsuro Toyoda, l'ancien président de Toyota

L'ancien président de Toyota, Tatsuro Toyoda, qui avait réussi à implanter son entreprise en Amérique du Nord, est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé samedi le constructeur automobile nippon.Tatsuro Toyoda, l'oncle de l'actuel PDG de Toyota, Akio Toyoda, est décédé le 30 décembre des suites d'une pneumonie, a précisé l'entreprise dans un communiqué.La cérémonie funèbre a déjà eu lieu en présence des plus proches du défunt, mais Toyota entend organiser un événement spécifique pour sa disparition.Tatsuro Toyoda avait rejoint l'entreprise fondée par son père Kiichiro Toyoda en 1953. Il fut le président de Toyota de 1992 à 1995.Il avait également été le premier président d'une nouvelle compagnie formée de Toyota et General Motors. Cette co-entreprise basée en Californie illustrait l'ambition de Toyota d'élargir sa production et ses parts de marché en Amérique du Nord. L'usine a produit près de huit millions de véhicules avant sa fermeture en 2010, selon Toyota.(©AFP / 06 janvier 2018 13h34)