Décès de l'ancien président américain George Bush à 94 ans

L'ancien président des Etats-Unis George Bush est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé tard vendredi soir son fils George W. Bush."Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables notre cher papa est mort", a déclaré George W. Bush dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille. "George H.W. Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter".Le décès de l'ancien président américain survient quelques mois seulement après celui de son épouse Barbara, avec laquelle il est resté marié 73 années. Le couple a eu cinq enfants et 17 petits-enfants.Les détails sur les funérailles seront communiqués en temps voulu, a précisé le porte-parole.Après avoir été pendant huit ans le vice-président de Ronald Reagan, George Bush était entré à la Maison Blanche comme 41e président des Etats-Unis. Sa présidence, de 1989 à 1993, a coïncidé avec la fin de la Guerre froide.Briguant un second mandat, il avait été nettement battu fin 1992 par le candidat démocrate Bill Clinton.sst/mf/am(©AFP / (01 décembre 2018 07h12)