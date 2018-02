Décès du principal donateur de l'Eglise bulgare, un mendiant centenaire

Mendiant et plus généreux donateur de l'Eglise bulgare, Grand-père Dobri, chéri par de nombreux fidèles, est décédé mardi à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Eglise orthodoxe.Grand-père Dobri Dobrev, dont le prénom et le nom viennent du mot "bonté" et que beaucoup de Bulgares qualifiaient de saint, s'était consacré depuis des décennies à recueillir de l'argent pour la rénovation des églises.Longue barbe blanche en bataille, éternellement vêtu d'un manteau noir raccommodé, il mendiait notamment dans la grande cathédrale de Sofia, Alexandre Nevski, à laquelle il avait donné plus de 40.000 leva (20.000 EUR).Plusieurs monastères et églises du pays avaient confirmé avoir reçu des sommes allant de 2.500 à 10.000 euros chacun.Dans son pays où la corruption est un phénomène endémique, Grand-père Dobri a acquis sa popularité grâce aux médias et aux réseaux sociaux qui rendaient hommage à son désintéressement. Son portrait portant un cierge, oeuvre de graffiteurs, orne le mur d'un bâtiment de dix étages dans l'est de Sofia.Des admirateurs proposent sa canonisation.(©AFP / 14 février 2018 14h45)