Déchets bannis de Chine: effet positif pour les papetiers français, vigilance sur la qualité

La décision de la Chine l'an dernier de ne plus importer certains déchets, dont des papiers à recycler, a eu un effet positif pour le secteur papetier français qui dispose ainsi de plus de matière première, mais se veut vigilant sur la qualité de celle-ci.La mesure chinoise "a remis sur le marché des quantités de papiers et cartons à recycler qui parfois nous faisaient défaut", a constaté Agnès Roger, présidente de la fédération professionnelle du secteur papetier Copacel, en présentant jeudi à la presse le bilan annuel de cette activité."On a à nouveau l'opportunité d'avoir de la matière (première) et donc ça devrait pousser la production industrielle", a-t-elle dit. Mais elle a souligné que les industriels devaient faire preuve de "vigilance, principalement sur la qualité" des papiers à recycler.Pour Yves Herbault, vice-président de Copacel, "sur le court terme, pour les papetiers qui utilisent des papiers et cartons à recycler, globalement c'est un effet d'aubaine", notamment en raison d'un "effet positif sur les comptes, la matière première ayant baissé de manière sensible"."C'est une opportunité pour tous les papetiers européens et français", a dit M. Herbault. Mais il évoque "quand même un certain nombre de risques"."Sur le moyen terme, les papetiers doivent être vigilants parce que les collecteurs trouveront des solutions pour satisfaire les besoins de la Chine", a-t-il expliqué.Le vice-président de la fédération prévoit que les collecteurs "augmenteront les prix et augmenteront leurs capacités de tri pour fournir des produits de bonne qualité à la Chine".Nous pourrions trouver en Europe, en France, des produits de moins bonne qualité", a-t-il envisagé, en appelant les papetiers à "organiser leurs chaînes de contrôle beaucoup mieux".(©AFP / 08 mars 2018 15h24)