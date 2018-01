Déficit commercial USA/Chine: Trump juge que la situation n'est "pas tenable"

Washington - Le président américain Donald Trump a fait part de sa "déception" à son homologue chinois Xi Jinping après le creusement du déficit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, jugeant que la situation n'était "pas tenable"."Le président Trump a exprimé sa déception face à l'accroissement du déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine", a indiqué mardi l'exécutif américain dans un compte-rendu d'un échange téléphonique entre les deux hommes."Le président Trump a clairement indiqué que la situation n'était pas tenable", selon la même source.Selon les chiffres publiés vendredi par Pékin, le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine a gonflé de 10% en 2017, à 276 milliards de dollars.Lors de sa campagne et depuis son arrivée à la Maison Blanche, M. Trump a multiplié les mises en garde contre ce qu'ils affirme être une politique commerciale déloyale de Pékin.Le locataire de la Maison Blanche, qui accuse régulièrement Pékin de protectionnisme, a réaffirmé fin décembre sa conviction que la compétitivité économique est "un sujet de sécurité nationale", martelant la détermination de son administration à lutter pour des échanges équilibrés avec Pékin.Washington a ouvert des enquêtes sur l'aluminium et l'acier chinois ainsi que sur la politique du régime communiste en termes de propriété intellectuelle, avec d'éventuelles sanctions à la clef.jca/vog(©AFP / 16 janvier 2018 16h56)