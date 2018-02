Déficits: la France ne doit pas relâcher l'effort, selon le gendarme des comptes publics

Paris - La France doit éviter tout "relâchement" dans la réduction de son train de vie, a mis en garde mercredi le gendarme des comptes publics français, soulignant une situation "plus dégradée que celle de la quasi-totalité de ses partenaires européens"."L'amélioration constatée de la situation économique n'autorise aucun relâchement", a prévenu dans son rapport annuel la Cour des comptes, l'institution financière chargée d'évaluer la gestion des politiques publiques."Elle doit au contraire aller de pair avec une action renforcée de maîtrise de la dépense publique" pour que la France "retrouve des marges de manoeuvre budgétaires et assure la soutenabilité de son endettement public", a-t-elle ajouté.Selon les dernières prévisions du ministère des Finances, le déficit public devrait s'établir à 2,9% du PIB en 2017, passant pour la première fois depuis dix ans sous la barre des 3% exigés par les traités européens. En 2018, il devrait atteindre 2,8%.La dette publique, fruit de l'accumulation des déficits, devrait ainsi augmenter en 2017 et se stabiliser en 2018 à 96,8% du PIB, soit plus de 2.200 milliards d'euros, alors qu'elle devrait refluer chez tous les autres membres de la zone euro.Une divergence jugée inquiétante par la Cour, qui dresse un tableau critique de la trajectoire budgétaire prévue d'ici 2022 par le gouvernement d'Edouard Philippe.L'amélioration des finances publiques est "tardive" et "principalement imputable à la conjoncture", juge-t-elle, déçue par la "très faible" baisse du déficit programmée en 2018. L'institution appelle à "réduire drastiquement les déficits structurels".Un message à valeur d'exhortation pour le gouvernement, qui a promis de réduire la dépense publique de trois points de PIB d'ici 2022, par le biais notamment d'une réforme de l'Etat et des services publics baptisée "Action Publique 2022".Le déficit commercial français s'est nettement creusé en 2017, pour atteindre 62,3 milliards d'euros, contre 48,3 milliards d'euros un an auparavant, ont par ailleurs annoncé mercredi les Douanes.C'est la deuxième année consécutive que le déficit commercial français plonge. Entre 2011 et 2015, il avait au contraire connu une amélioration constante, passant de 74,5 milliards d'euros à 45,7 milliards."Comme en 2011, l'accélération de l'activité se conjugue avec une forte croissance des importations, qui creuse le déficit commercial", indiquent les Douanes.Selon le communiqué, le creusement du solde commercial "repose en grande partie sur l'augmentation de la facture énergétique, en lien avec la remontée des cours du pétrole".(©AFP / 07 février 2018 10h17)